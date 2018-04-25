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Китай планирует запустить лунный зонд «Чанъэ-5» в 2019 году
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Китай планирует запустить лунный зонд «Чанъэ-5» в 2019 году 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Харбин, 25 апреля /Синьхуа/ — Китай планирует в 2019 году запустить лунный зонд «Чанъэ-5», который, как ожидается, доставит образцы лунного грунта на Землю. Об этом стало известно на первой Китайской аэрокосмической конференции, открывшейся во вторник в городе Харбин, административном центре провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/.
В случае успеха Китай начнет последний, четвертый этап освоения Луны, включая прилунение на обратную сторону спутника Земли, повторное взятие и доставку на Землю образцов лунного грунта, а также зондирование южной и северной полярных зон Луны, сообщил генеральный секретарь Государственного космического управления Китая Тянь Юйлун на конференции.
Что касается пилотируемой космонавтики, то Китай готов построить собственную космическую станцию в 2022 году. В дальнейшие планы Китая также входит полет вокруг и зондирование Марса с посадкой зонда на планету, освоение малых планет, сбор и доставка на Землю образцов грунта с Марса, а также зондирование Юпитера, отметил Тянь Юйлун. -0-
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