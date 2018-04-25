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В Арктике нашли угрозу для всего человечества
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В Арктике нашли угрозу для всего человечества
News.ru
1 час назад
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Исследователи обнаружили рекордные показатели содержания пластика во льдах Арктики: на один кубический метр приходится до нескольких миллионов частиц.
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