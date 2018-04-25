Ещё
В Арктике нашли угрозу для всего человечества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Арктике нашли угрозу для всего человечества 

News.ru 1 час назад
Исследователи обнаружили рекордные показатели содержания пластика во льдах Арктики: на один кубический метр приходится до нескольких миллионов частиц.
News.ru: последние новости
Роскосмос заказал «Союз» для «гонцов» Илон Маск начал искать пригодную для жизни планету «Умная кожа» станет лекарством от слепоты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью48
В Москве ожидают новый ураган23
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах297
Украина цепляется за российский газ94
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение