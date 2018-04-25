В Библиотеке для молодёжи открыта дорога в космос

Так, в Библиотеке для молодёжи рассказали об истории покорения космических высот и глубин. Одну из них, «Первые шаги к другим мирам», провёл Алексей Борисов , генеральный директор студии «Планета Людей», автор проекта «Наша Вселенная», популяризатор космонавтики, член Русского космического общества. Лекция была посвящена возможности переселения людей на другие планеты Солнечной системы и основывалась на исследованиях Стивена Хокинга . Фото: obekti.bg Планеты и спутники солнечной системы рассматривались по ходу лекции подробно с точки зрения их пригодности для человеческого обитания, исследования, просто добычи на них полезных ископаемых, использования в качестве базы для производства чего-либо. Несмотря на литературную романтизацию планеты Марс и множеству посвящённых ей фантастических произведений, практически все знакомые людям из массовой культуры футуристические сюжеты и представления о возможной жизни на этой планете излишне преисполнены оптимизма, вплоть до их полной нереалистичности. Основное препятствие для большинства из них — отсутствие на Марсе атмосферы и трудности для её искусственного создания.

Кроме Красной планеты были проанализированы Венера, Луна, Европа (шестой спутник Юпитера) и Титан (крупнейший спутник Сатурна). Анализ основывался на пяти факторах удобства планеты или спутника: атмосфера, сила тяжести на поверхности, температура поверхности, радиация и ландшафт, наличие полезных ископаемых. Практически все из предложенных планет ставят перед исследователями непомерные трудности: они либо очень холодны, либо не только очень холодны, но и чрезмерно раскалены в другое время суток, радиация слишком сильна на поверхности практически всех из них (что напрямую связано с отсутствием атмосферы, как естественного препятствия космической и солнечной радиации). Фото: discovery.com Некоторые планеты выигрывают по сравнению с другими (например, на Венере есть атмосфера, которая препятствует радиации) — но вместе с тем их недостатки нивелируют эти преимущества (атмосфера Венеры содержит огромное количество агрессивных химических веществ в сильной концентрации, а перепады её температуры относительно дневного и ночного времени огромны). Таким образом, большинство достоинств рассмотренных планет либо имели «обратную сторону» и заключали в себе недостатки, либо их достоинства не могли спасти общего положения дел. В итоге, самой подходящей была названа планета — спутник Титана, о чём и писал Стивен Хокинг. Именно она объединяет в себе важные для человека качества: низкую подверженность радиации, наличие какой-либо атмосферы, а также полезных ископаемых, доказанное содержание жидкости на поверхности, низкую, но стабильную температуру.

Алексей Борисов также в рамках лекции в шутливом тоне разобрал недавний художественный фильм «Титан». Несмотря на комичные просчёты с технической стороны фильма, он имеет художественную ценность за счёт важных поднимаемых в нём вопросов человечности, вечных человеческих ценностей и стремления к открытиям и исследованиям новых земель и новых миров. Последнее, на его взгляд, есть глубинное и неотъемлемое свойство человеческой натуры, именно оно пробуждает в людях интерес к теме вселенной и её исследования. Лектор отметил глубокую, выразительную игру актёров и хорошую операторскую работу в картине. Кадр из фильма «Титан». Фото: kino.ru Другая лекция на космическую тему была посвящена будущему российской космонавтики. Её прочёл Антон Первушин , писатель-фантаст, популяризатор науки, историк космонавтики. Слушатели узнали в подробностях о ракетных комплексах, разрабатываемых Россией в настоящее время, о международной космической станции «Мир», об истории освоения космоса человеком. Немалая часть лекции была посвящена вопросам Марса и связанными с ними программами. Несмотря на то, что у России на данный момент нет чёткой утверждённой программы исследования планеты, но есть отдельные талантливые и перспективные проекты, например, модели марсоходов. Космическая станция «Мир». Фото: mediarupor.ru Также, по мнению Антона Первушина, большое значение для человечества имеет идея высадки человека на поверхность астероида, поскольку это станет беспрецедентным событием для мировой науки. Учёных во многих странах влечёт к подобной идее азарт первооткрывателя.

Так отправимся же покорять новые космические вершины!