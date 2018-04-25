В Библиотеке для молодёжи открыта дорога в космос 

Так, в Библиотеке для молодёжи рассказали об истории покорения космических высот и глубин. Одну из них, «Первые шаги к другим мирам», провёл Алексей Борисов, генеральный директор студии «Планета Людей», автор проекта «Наша Вселенная», популяризатор космонавтики, член Русского космического общества. Лекция была посвящена возможности переселения людей на другие планеты Солнечной системы и основывалась на исследованиях Стивена Хокинга. Фото: obekti.bg Планеты и спутники солнечной системы рассматривались по ходу лекции подробно с точки зрения их пригодности для человеческого обитания, исследования, просто добычи на них полезных ископаемых, использования в качестве базы для производства чего-либо. Несмотря на литературную романтизацию планеты Марс и множеству посвящённых ей фантастических произведений, практически все знакомые людям из массовой культуры футуристические сюжеты и представления о возможной жизни на этой планете излишне преисполнены оптимизма, вплоть до их полной нереалистичности. Основное препятствие для большинства из них — отсутствие на Марсе атмосферы и трудности для её искусственного создания.
Кроме Красной планеты были проанализированы Венера, Луна, Европа (шестой спутник Юпитера) и Титан (крупнейший спутник Сатурна). Анализ основывался на пяти факторах удобства планеты или спутника: атмосфера, сила тяжести на поверхности, температура поверхности, радиация и ландшафт, наличие полезных ископаемых. Практически все из предложенных планет ставят перед исследователями непомерные трудности: они либо очень холодны, либо не только очень холодны, но и чрезмерно раскалены в другое время суток, радиация слишком сильна на поверхности практически всех из них (что напрямую связано с отсутствием атмосферы, как естественного препятствия космической и солнечной радиации). Фото: discovery.com Некоторые планеты выигрывают по сравнению с другими (например, на Венере есть атмосфера, которая препятствует радиации) — но вместе с тем их недостатки нивелируют эти преимущества (атмосфера Венеры содержит огромное количество агрессивных химических веществ в сильной концентрации, а перепады её температуры относительно дневного и ночного времени огромны). Таким образом, большинство достоинств рассмотренных планет либо имели «обратную сторону» и заключали в себе недостатки, либо их достоинства не могли спасти общего положения дел. В итоге, самой подходящей была названа планета — спутник Титана, о чём и писал Стивен Хокинг. Именно она объединяет в себе важные для человека качества: низкую подверженность радиации, наличие какой-либо атмосферы, а также полезных ископаемых, доказанное содержание жидкости на поверхности, низкую, но стабильную температуру.
Алексей Борисов также в рамках лекции в шутливом тоне разобрал недавний художественный фильм «Титан». Несмотря на комичные просчёты с технической стороны фильма, он имеет художественную ценность за счёт важных поднимаемых в нём вопросов человечности, вечных человеческих ценностей и стремления к открытиям и исследованиям новых земель и новых миров. Последнее, на его взгляд, есть глубинное и неотъемлемое свойство человеческой натуры, именно оно пробуждает в людях интерес к теме вселенной и её исследования. Лектор отметил глубокую, выразительную игру актёров и хорошую операторскую работу в картине. Кадр из фильма «Титан». Фото: kino.ru Другая лекция на космическую тему была посвящена будущему российской космонавтики. Её прочёл Антон Первушин, писатель-фантаст, популяризатор науки, историк космонавтики. Слушатели узнали в подробностях о ракетных комплексах, разрабатываемых Россией в настоящее время, о международной космической станции «Мир», об истории освоения космоса человеком. Немалая часть лекции была посвящена вопросам Марса и связанными с ними программами. Несмотря на то, что у России на данный момент нет чёткой утверждённой программы исследования планеты, но есть отдельные талантливые и перспективные проекты, например, модели марсоходов. Космическая станция «Мир». Фото: mediarupor.ru Также, по мнению Антона Первушина, большое значение для человечества имеет идея высадки человека на поверхность астероида, поскольку это станет беспрецедентным событием для мировой науки. Учёных во многих странах влечёт к подобной идее азарт первооткрывателя.
Так отправимся же покорять новые космические вершины!