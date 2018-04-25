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Сибирские ученые создали альтернативный источник тепла для жителей Севера
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Сибирские ученые создали альтернативный источник тепла для жителей Севера 

ТАСС 32 минуты назад
НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Ученые Института катализа Сибирского отделения (ИК СО) РАН создали установку, превращающую холод в тепло. Технология «Тепхол» основана на использовании разницы температур между незамерзающим водоемом и воздухом, сообщил ТАСС сотрудник группы энергоаккумулирующих процессов и материалов ИК СО РАН Михаил Токарев.
"В установке есть три термостата — они имитируют холод, незамерзающую воду и «потребителя». Имея бесплатные -20 градусов на улице и ниже, более 20 градусов разницы между температурой воздуха и незамерзающим водоемом, мы получаем бесплатные 40 градусов тепла — чем ниже температура за окном, тем больше тепла мы получим", — сказал Токарев, добавив, что технология рассчитана на пользователей в регионах с холодным климатом, живущих рядом с водоемами.
Ученые использовали в установке метанол и адсорбент (материал, поглощающий пары — прим. ТАСС). Метанол охлаждается до низкой температуры — той, которая за окном — конденсируется в закрытой емкости, а затем нагревается за счет тепла от водоема, оседает на адсорбенте и выделяет тепло.
В ходе работы ученые подобрали эффективный адсорбент — силикагель, который хорошо впитывает влагу, со смешанной солью, содержащей кальций, хлор и бром. «Мы начинали с активированного угля, но выяснили, что он не очень эффективный. Улучшили адсорбент, чтобы он как можно лучше поглощал метанол и отдавал тепло», — отметил Токарев.
Ученые дорабатывают установку — сейчас нагрев происходит циклично, следующий шаг — непрерывный нагрев. Проект ИК СО РАН поддержал Российский научный фонд.
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