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Обнаружена связь между формой галактик и их возрастом
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Обнаружена связь между формой галактик и их возрастом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Австралийские астрономы из Сиднейского института астрономии доказали, что галактики со временем изменяют свою форму.
С помощью фотоснимков астрономы обнаружили, что молодые галактики более эллиптичны, потому что их звезды перемещаются по упорядоченным орбитам. Со временем траектории светил меняются, и галактики приобретают шарообразные формы, пишет nation-news.ru.
Такая зависимость для всех галактик была выведена впервые, потому что раньше исследования формы проводились только для самых древних и самых юных галактик.
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