Обнаружена связь между формой галактик и их возрастом

Австралийские астрономы из Сиднейского института астрономии доказали, что галактики со временем изменяют свою форму.

С помощью фотоснимков астрономы обнаружили, что молодые галактики более эллиптичны, потому что их звезды перемещаются по упорядоченным орбитам. Со временем траектории светил меняются, и галактики приобретают шарообразные формы, пишет nation-news.ru.

Такая зависимость для всех галактик была выведена впервые, потому что раньше исследования формы проводились только для самых древних и самых юных галактик.