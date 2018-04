«Юнона» прислала новые фото Большого Красного Пятна на Юпитере

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) опубликовала на своем сайте новые снимки Большого Красного Пятна на Юпитере, сделанные автоматической межпланетной станции «Юнона» (Juno).

Let the storm rage on. See #Jupiter’s iconic #GreatRedSpot and surrounding turbulent zones in this new view captured during my latest flyby of the planet. https://t.co/wM07mi6cgp pic.twitter.com/z44hjXtuaM

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) 19 апреля 2018 г.