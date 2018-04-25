Роскосмос заказал «Союз» для «гонцов»

Государственная корпорация «Роскосмос» заказала изготовление и поставку ракеты-носителя «Союз-2.1б» для запуска трех космических аппаратов «Гонец-М», сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Все работы по созданию ракеты-носителя для спутников системы «Гонец-М» должны быть закончены до 25 ноября 2019 года. Ранее эти спутники запускались в космическое пространство при помощи ракет «Рокот» и «Циклон». Изготовление ракеты-носителя «Союз» будет осуществлено в рамках Федеральной космической программы РФ на 2016-2025 годы.

Максимальная цена госконтракта составит около 1 млрд 280 млн рублей.

Система «Гонец-М» — это единственная разработанная в России низкоорбитальная система спутниковой связи. Применяется для глобального обмена информации как с подвижными, так и со стационарными объектами. В задачу «гонцов» входит, к примеру, обеспечение телефонной связи, а также обеспечение организации связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем устройстве.