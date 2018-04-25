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#фото дня | «Снег» на комете 67P/Чурюмова — Герасименко
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#фото дня | «Снег» на комете 67P/Чурюмова — Герасименко 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
На фотографии выше, а также на изображении, которое можно увидеть ниже, запечатлена поверхность кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, вокруг которой кружила автоматическая межпланетная станция «Розетта» Европейского космического агентства (ЕКА). Сам аппарат был уничтожен в результате контролируемого столкновения с кометой в сентябре 2016 года, однако за время, проведенное на орбите кометы, зонд успел сделать множество снимков изучаемого объекта с помощью своей узкоугольной телекамеры OSIRIS (Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System).
Фотографии были получены 1 июня 2016 года, а опубликованы в свободном доступе только 22 марта этого года. На основе этих снимков пользователь «Твиттера» с ником landru79 создал GIF-изображение.
На полученной анимированной картинке можно отметить сразу три характерные особенности. Расположенные на заднем фоне звезды, принадлежащие, по словам старшего научного советника ЕКА, созвездию Большого Пса; светлые полосы, которые остаются от высокозаряженных частиц, попадающих в объектив камеры, и выглядят как падающий снег; а также, вероятнее всего, пыль от самой кометы.
Космический аппарат «Розетта» был запущен в 2004 году. В 2014 году зонд достиг кометы и высадил на ее поверхность (впервые в истории) двухтонный исследовательский посадочный модуль «Филы». В целом посадка прошла успешно, однако аппарат прикометился не там, где нужно. Проблема оказалась в том, что «Филы» сел в тень отвесной скалы, где не смог собирать солнечную энергию. В итоге посадочный модуль проработал всего 60 часов, собирая информацию о комете и отправляя эти данные на Землю, пока не закончился заряд в его аккумуляторах, которые должны были получать новую энергию благодаря солнечным панелям.
Но даже несмотря на столь скоротечную научную работу, оба аппарата предоставили беспрецедентные данные о комете 67P/Чурюмова — Герасименко. Посадочный модуль обнаружил в газах, которые выбрасывает комета, органические соединения, а также успел заснять Марс с расстояния в 1000 километров, когда комета пролетала экстремально близко мимо нашего космического соседа. Орбитальный аппарат, в свою очередь, заснял комету во всевозможных ракурсах.
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Оказывается, люди уничтожили всех крупных млекопитающих (и не собираются останавливаться) Созданы сверхтонкие солнечные батареи, которые можно крепить на одежду Могла ли на Земле быть другая развитая цивилизация до нас?
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