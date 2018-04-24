Эксперт рассказал о параде планет в небе над Москвой 3 мая

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с НСН рассказал о параде планет в небе над Москвой 3 мая.

«Планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости. Поэтому иногда бывают такие сочетания, когда несколько планет оказываются примерно в одной и той же области неба», — заявил эксперт.

По его словам, это не значит, что они выстроены в одну линию.

Как отметил Вибе, увидеть парад планет можно не только из Москвы, а со всего земного шара, где будет ясная погода.