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Эксперт рассказал о параде планет в небе над Москвой 3 мая
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Эксперт рассказал о параде планет в небе над Москвой 3 мая 

RT на русском 1 час назад
Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с НСН рассказал о параде планет в небе над Москвой 3 мая.
«Планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости. Поэтому иногда бывают такие сочетания, когда несколько планет оказываются примерно в одной и той же области неба», — заявил эксперт.
По его словам, это не значит, что они выстроены в одну линию.
Как отметил Вибе, увидеть парад планет можно не только из Москвы, а со всего земного шара, где будет ясная погода.
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