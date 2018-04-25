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Место для посадки миссии «ЭкзоМарс-2020» определят в ноябре
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Место для посадки миссии «ЭкзоМарс-2020» определят в ноябре 

Мир24 49 минут назад
Фото: N+1
Место посадки для российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» выберут в ноябре 2018 года. Ученые должны будут выбрать между равниной Оксиа и долиной Мавра. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН.
«ЭкзоМарс» — совместный российско-европейский проект по исследованию Марса.
Первый этап был реализован в 2016 году, когда к планете был отправлен орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter c посадочным аппаратом «Скиапарелли», который должен был протестировать технологию контролируемого спуска и посадки для второго этапа миссии. Однако спускаемый модуль разбился о поверхность Красной планеты из-за сбоя в инерциальном измерительном блоке. TGO успешно вышел на рабочую орбиту.
На лето 2020 года запланирован второй этап миссии «ЭкзоМарс». Этот этап предполагает отправку на Марс посадочной платформы с тяжелым марсоходом. После схода марсохода платформа, которую создает российское НПО имени Лавочкина, начнет работать как самостоятельная долгоживущая научная станция.
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