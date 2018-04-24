Новый бетон с добавкой графена на 150% прочнее обычного

Графен — фантастический материал, состоящий из одного слоя связанных между собой атомов углерода. Он по праву является одним из самых уникальных искусственных материалов в истории человечества. Недавно ученые Университета Эксетера ( Великобритания ) нашли ему очередное применение — в качестве присадки для создания нового типа бетона. Для этого команда исследователей разработала технику суспензирования хлопьев графена в воде, после чего полученная смесь добавляется в традиционные бетонные ингредиенты — в цемент и наполнитель. Как сообщается, данный процесс не является затратным и вполне совместим с уже существующими технологиями производства бетона.

В ходе опытов было установлено, что прочность на сжатие графенового бетона по сравнению с обычным выросла на 146%, а прочность на изгиб — на 79.5%, при этом водонепроницаемость снизилась на 400%. Новый материал полностью соответствует британским и европейским строительным стандартам.

Полученные показатели позволят значительно увеличить срок эксплуатации объектов, построенных из графенового бетона, и снизить его расход при строительстве примерно на 50%. Это позволит улучшить и экологическую составляющую процесса, поскольку производство цемента является одним из основных источников выбросов СО2. По расчетам ученых, они сократятся на 446 кг/т.