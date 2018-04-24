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Новый бетон с добавкой графена на 150% прочнее обычного
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Новый бетон с добавкой графена на 150% прочнее обычного 

TechCult 59 минут назад
Фото: TechCult
Графен — фантастический материал, состоящий из одного слоя связанных между собой атомов углерода. Он по праву является одним из самых уникальных искусственных материалов в истории человечества. Недавно ученые Университета Эксетера (Великобритания) нашли ему очередное применение — в качестве присадки для создания нового типа бетона. Для этого команда исследователей разработала технику суспензирования хлопьев графена в воде, после чего полученная смесь добавляется в традиционные бетонные ингредиенты — в цемент и наполнитель. Как сообщается, данный процесс не является затратным и вполне совместим с уже существующими технологиями производства бетона.
В ходе опытов было установлено, что прочность на сжатие графенового бетона по сравнению с обычным выросла на 146%, а прочность на изгиб — на 79.5%, при этом водонепроницаемость снизилась на 400%. Новый материал полностью соответствует британским и европейским строительным стандартам.
Полученные показатели позволят значительно увеличить срок эксплуатации объектов, построенных из графенового бетона, и снизить его расход при строительстве примерно на 50%. Это позволит улучшить и экологическую составляющую процесса, поскольку производство цемента является одним из основных источников выбросов СО2. По расчетам ученых, они сократятся на 446 кг/т.
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