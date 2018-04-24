Палеоэкологи: человек виновен в исчезновении гигантских млекопитающих

Жизнь на Земле когда-то выглядела гораздо более впечатляюще. Всего немногим более 100 000 лет назад были ленивцы длиной с жирафа, гигантские медведи и огромные бобры, которые весили как хоккеисты. Но все эти существа исчезли так быстро и настолько загадочно, что ученые все еще не могут полностью объяснить, что именно произошло.

Уничтожил ли гигантов астероид? Или это были глобальные климатические изменения? Эпидемия? Или человек, который научился охотиться?

Вероятно, что сочетание факторов привело к кончине мегамлекопитающих. Но исследование, опубликованное недавно в журнале Science, свидетельствует о том, что основными движущими силами были все-таки люди и другие гоминиды.

«Мы изучили ископаемые возраста 65 млн лет и задались вопросом: « Неужели так плохо быть большим?», — сказала ведущий автор Фелиса Смит, палеоэколог из университета Нью-Мексико. — «На протяжении большей части эволюционной истории ответ был „нет“ — большая масса тела не могла быть фактором вымирания больших животных», — сказала она.

Но 1,8 млн лет назад с появлением нового хищника — Homo erectus — все изменилось. Охотились наши предки исключительно на крупных животных. Чем крупнее, тем лучше — чтобы за один раз обеспечить племени много мяса и из страха перед большими существами. За время существования человека размер животных уменьшился примерно вдвое.

В наше время также происходит уничтожение крупных животных: львов и волков из-за их набегов на скот и хранилища или слонов и орангутанов, мешающих возделывать поля. Если так пойдет и дальше, считают ученые, на планете останутся только небольшие млекопитающие. Через два столетия самым большим животным будет корова. Это может привести к нарушению пищевой цепочки и нанесению необратимого вреда нашей планете, на которой был создан идеальный баланс для жизни.