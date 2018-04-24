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В небе Москвы пройдёт «мини-парад планет»
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В небе Москвы пройдёт «мини-парад планет» 

News.ru 1 час назад
Ранним утром 3 мая в небе можно будет наблюдать необычное астрономическое явление: над южным горизонтом выстроятся в ряд шесть планет.
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