Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и медь

Ученые выяснили, что первыми «кирпичиками жизни» на Земле были медь и цианид. Данное открытие, как полагают эксперты, поможет понять как зарождалась жизнь на нашей планете и при каких условиях проходили эти процессы.

Как пишет новостное издание ToDay News Ufa, американские ученые обнаружили, что смесь цианида и меди образует простые сахара при облучении ультрафиолетом. Данный метод был опробован для синтеза гликольальдегида и глицеральдегида. В ходе эксперимента ученые задействовали разные длины волн ультрафиолетового излучения и разные концентрации раствора. Ученые считают, что таким образом на Земле впервые возникли молекулы сахара, которые, как известно, нужны для создания РНК-нуклеотида.

Эксперты отмечают, что в центре нашей Галактики обнаружено облако, состоящее из гликольальдегида, а глицеральдегид, в свою очередь, занимает важное место при фотосинтезе и гликолизе.

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