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Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и медь
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Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и медь 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
Ученые выяснили, что первыми «кирпичиками жизни» на Земле были медь и цианид. Данное открытие, как полагают эксперты, поможет понять как зарождалась жизнь на нашей планете и при каких условиях проходили эти процессы.
Как пишет новостное издание ToDay News Ufa, американские ученые обнаружили, что смесь цианида и меди образует простые сахара при облучении ультрафиолетом. Данный метод был опробован для синтеза гликольальдегида и глицеральдегида. В ходе эксперимента ученые задействовали разные длины волн ультрафиолетового излучения и разные концентрации раствора. Ученые считают, что таким образом на Земле впервые возникли молекулы сахара, которые, как известно, нужны для создания РНК-нуклеотида.
Эксперты отмечают, что в центре нашей Галактики обнаружено облако, состоящее из гликольальдегида, а глицеральдегид, в свою очередь, занимает важное место при фотосинтезе и гликолизе.
Фото: pixabay.com
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