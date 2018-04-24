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Ученые раскрыли тайну начала загадочной четырехлетней «гражданской войны» между шимпанзе в Танзании
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Ученые раскрыли тайну начала загадочной четырехлетней «гражданской войны» между шимпанзе в Танзании 

Newsru.com 49 минут назад
Фото: Newsru.com
Единственная задокументированная учеными война между шимпанзе произошла в 1970-х годах прошлого века в Танзании. В ходе нее две группировки, обитавшие на севере и на юге парка «Гомби», избивали и убивали друг друга, при этом причины такого поведения приматов оставались долгое время неясны.
В марте 2018 года в журнале
American Journal of Physical Anthropology
были опубликованы результаты исследования, в котором описываются детали этой истории. Из них следует, что причиной конфликта послужила борьба за власть между тремя шимпанзе — Хамфри, Чарли и Хью, сообщает
Русская служба BBC
Изначально они были членами одной стаи. Однако после смерти в 1970 году вожака по кличке Лики среди шимпанзе произошел постепенный раскол. Одной части стаи нравилось проводить больше времени на севере парка, другой — на юге, передает сайт
Seeker
К 1972 году общение между самцами происходило уже исключительно внутри группировок, которые ученые назвали «Касакела» и «Кахама». Любые встречи между их членами заканчивались проявлением силы: шимпанзе бросали друг в друга ветки, улюлюкали и кидались друг на друга. За четыре года наблюдений жертвами насилия стала треть мужских особей шимпанзе в «Гомби».
Это было настолько необычно и пугающе, что некоторые исследователи предположили, что насилие неумышленно спровоцировали сами ученые, наблюдавшие за шимпанзе и установившие с этой целью в парке специальные кормушки.
Однако новое исследование, авторами которого стали группы ученых из Университета Дьюка и Университета штата Аризона, показало, что это не совсем так.
Исследователи проанализировали социальные связи между самцами шимпанзе и пришли к выводу, что разделение стало следствием борьбы за власть между тремя самцами: ставшим вожаком альфа-самцом Хамфри и двумя «южанами» — Чарли и Хью. Борьба за власть между ними обострилась еще и в связи с необычно низким количество самок, обитавших в парке на тот момент, говорится в статье.
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