Ещё
В клетках человека нашли новый тип ДНК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В клетках человека нашли новый тип ДНК 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Ученым впервые удалось наблюдать в живых клетках открытый ранее новый тип структуры ДНК в виде завязанного узла. До этого подобную структуру удавалось создать только искусственно. Описание открытия приведено в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry.
Известная большинству двойная спираль — не единственная возможная структура ДНК. Существует множество форм, в которых могут существовать короткие последовательности ДНК. Некоторые из них были получены лишь искусственно, однако ученые предполагают, что подобные формы ДНК существуют и в природе. В частности, тип организации ДНК под названием i-мотивы наблюдался ранее в исследованиях in vitro, т.е. в лабораторных условиях. В новом исследовании австралийских ученых i-мотивы впервые удалось найти в живой клетке.
Структура i-мотива похожа, по описанию ученых, на «узел» из четырех нитей. Причем соединены эти нити не так, как в привычной двойной спирали. Четыре вида азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин, цитозин), которые обычно обозначают просто буквами A, C, T и G, связываются в двойной спирали попарно: A — T, С — G, соединяя две нити спирали. Однако в узловой структуре ДНК образуются связи между азотистыми основаниями одной нити, причем «буква» C связывается не с G, а с той же C. Такая запутанная структура вызывала споры ученых о возможности своего существования в природе. Новое исследование разрешило этот спор.
Чтобы обнаружить i-мотив внутри клетки, исследователи разработали новый инструмент — фрагмент антитела, который может распознавать узловую форму ДНК и прикрепляться к ней. С помощью этого инструмента исследователи обнаружили i-мотив в ядрах нескольких типов человеческих клеток. Ученые использовали метод флуоресцентной диагностики — «подсвечивали» места, где находили необычные структуры с помощью флуорогенных маркеров. В результате исследовали смогли в буквальном смысле видеть i-мотивы внутри ядра. С течением времени флуоресцентные отметки то пропадали, то появлялись — так ученые смогли сделать вывод о том, что необычная форма ДНК формируется, распадается и формируется вновь на разных этапах жизни клетки.
В дальнейших исследованиях ученые надеются узнать, какие функции у i-мотивов и как они влияют на здоровье и болезни человека.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Добавка графена в бетон сделала его сверхпрочным Передвижения морских слонов перевели на язык музыки Двумерный теллурид кадмия свернули в нанотрубки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах200
Газпром готов построить «Северный поток-3»162
Названа зарплата столичных учителей102
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой55
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
На фиолетовой ветке метро встали поезда
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
20:36
Названа зарплата столичных учителей
Личный счет Новости Москвы
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
05:28
Назначен глава особой экономической зоны Москвы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение