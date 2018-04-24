В Роскосмосе рассказали о сроках запуска спутника «Электро-Л»

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что пуск может быть перенесен на следующий год из-за неготовности спутника.

"Я с утра был на совещании по этому поводу. Аппарат изготавливается, исходя из сроков запуска конец 2018 года. Решение о запуске принимает госкомиссия, в конце года, начиная с октября по итогам приемки", — сказал он.

Спутник «Электро-Л» №1 был запущен с космодрома Байконур 20 января 2011 года, второй спутник отправили на орбиту 11 декабря 2015 года.