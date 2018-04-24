«Роскосмос» пренебрежет Россией ради Анголы и Египта

Один из аппаратов, AngoSat-2, который должны создать в компании, призван заменить первый ангольский телекоммуникационный спутник AngoSat-1. Страховка (121 миллионов долларов) покрывает только половину ущерба от потери космического аппарата. Остальные средства (ориентировочно 130 миллионов долларов) предприятию придется изыскивать самостоятельно. На работы отводится до 30 месяцев. На это время ангольская сторона бесплатно получит спутниковые частоты российских спутников компаний « Газпром — Космические системы» и «Космической связи».

Источник издания в правительстве утверждает, что для России это не только имиджевый, но и значительный финансовый урон.

«Эти средства могли пойти на создание спутниковых систем для развития Арктики», — заявил собеседник.

Также, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий космической промышленности, в настоящее время «Энергия» создает для Египта спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, предшественник которого был утерян в 2015 году из-за отказа бортового компьютера вследствие «неблагоприятных условий космоса».

Хотя выплаченная страховка (75 миллионов долларов) покрыла создание нового космического аппарата, оплатить его запуск «Энергии» придется самостоятельно. «В итоге ракета, изначально готовившаяся для выведения другого спутника, будет подготовлена под пуск египетского аппарата, а российская сторона будет вынуждена оплатить изделие, чья стоимость оценивается примерно в 1,2 миллиарда рублей», — заявил собеседник.

В апреле 2018 года в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники. В этом же месяце источник заявил, что западные страны не хотят сотрудничать с Россией по проекту окололунной станции из-за отставания «по всем технологическим циклам изготовления космической техники».