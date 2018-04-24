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Власти Москвы планируют увеличить размер гранта молодым ученым в 1,5 раза до конца года
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Власти Москвы планируют увеличить размер гранта молодым ученым в 1,5 раза до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Правительство столицы планирует увеличить размер гранта молодым ученым в 1,5 раза в 2018 г. Об этом в ходе заседания президиума Российской академии наук сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Действительно те гранты, которые мы учредили молодым ученым, пользуются большой популярностью, и с каждым годом все больше организаций и ученых предъявляются на эту премию. Следующий шаг, который мы сделаем в этом году — до 1,5 раз увеличим и количество победителей, лауреатов этой премии, и сам грант также увеличим в 1,5 раза», — сказал С. Собянин.
Конкурс на соискание премий правительства Москвы молодым ученым проходит с 2013 г. Ежегодные премии присуждаются за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, которые способствуют повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы.
Уточняется, что всего существует 22 номинации, половина из которых — в области исследований, а другая половина — в области разработок. На присуждение премии могут претендовать молодые ученые Москвы до 40 лет. Лауреатам выплачивается премия в размере 1 млн руб. каждая, также вручаются соответствующие дипломы.
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