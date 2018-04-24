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Деревня поднимается на 2 сантиметра в год и никто не понимает причин
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Деревня поднимается на 2 сантиметра в год и никто не понимает причин 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Люди из Уилланд, расположенной в Англии, буквально поднимаются к небу и пока никто не понимает, как это происходит.
Ученые обнаружили, что территория вокруг деревни поднимается на 2 сантиметра каждый год. Впервые странные изменения почвы были замечены по результатам анализа спутниковых снимков, сделанных в 2015 и 2017 году. Притом и городские кварталы, и окружающие поселок поля двигаются в унисон. В сумма речь идет об области диаметром почти 2 километра. По мнению экспертов, причина изменений лежит глубоко под землей, но никаких горнорудных работ в породах под городом не велось и не ведется.
Также пока не найдено и следов просачивания жидкости под землю. Это может быть еще одной теоретической причиной, вызывающей выдавливание почвы наверх. Так что пока ученые разводят руками:
«Мы поговорили с Агентством по окружающей среде и Британской геологической службой, и сейчас мы не можем это объяснить. Мы не знаем, почему это происходит », — сказал д-р Энди Соутер в интервью на BBC.
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