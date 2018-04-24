Передвижения морских слонов перевели на язык музыки

Международная группа ученых проанализировала данные о передвижениях морских слонов, представив их в виде звуков. Полученная «симфония» позволяет делать выводы о том, что передвижения животных скоординированы. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

США и Исследователи из Саудовской Аравии Мексики провели масштабное исследование и визуализировали перемещения северных морских слонов вида Mirounga angustirostris. Авторы использовали метод сонификации — представления большого объема данных в виде комбинации звуков с определенными параметрами.

Для своего эксперимента ученые использовали данные о передвижениях 321 морского слона за десять лет, полученные с помощью спутников GPS. Затем исследователи сопоставили различные параметры этих данных частоте и амплитуде звука.

Каждого отдельного морского слона ученые представили в виде отдельного инструмента (виолончели), который играет определенную ноту. Высота этой ноты (то есть частота звука) определятся как расстояние, на которое животное удалился от колонии — чем дальше от дома, тем выше звучит «виолончель». Громкость ноты (то есть амплитуда звуковой волны) тем выше, чем ближе животные, путешествующие в группах, друг к другу.

В результате исследования ученые сжали данные о передвижениях животных в течение 10 лет до «симфонии» длительностью в 54 минуты. Послушать ее можно в открытом доступе. Анализ этого музыкального произведения показал, что действия морских слонов оказываются скоординированы, даже если животные разделены тысячами километров друг от друга.

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