NASA показало вращение тысяч астероидов в Солнечной системе

В 2013 году инфракрасный космический телескоп WISE открыл первый астероид после двухлетней «спячки». С того момента он проработал еще четыре года и заснял 29 375 объектов. NASA воспользовалось этими данными, чтобы создать симуляцию вращения астероидов в нашей Солнечной системе.

Название телескопа WISE расшифровывается как Wide-Field Infrared Survey Explorer (широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь). В декабре 2009 года его вывели на околоземную орбиту для поиска ультраярких инфракрасных галактик, коричневых карликов, астероидов и комет, сближающихся с Землей. К 2011-му телескоп закончил свою миссию и его погрузили в «спячку». Однако в сентябре 2013-го аппарату вернули питание и дали новую задачу, которая носила имя NEOWISE. Приставка NEO означает Near-Earth Objects (околоземные объекты). С того момента телескоп сканировал Солнечную систему, выявляя ближайшие к нашей планете астероиды.

Он собрал два с половиной миллиона инфракрасных изображений неба и обнаружил десять объектов, которые классифицировали как потенциально опасные астероиды (PHAs). Большинство заснятых WISE тел относятся к главному поясу астероидов — области Солнечной системы, находящейся между орбитами Марса и Юпитера. Среди них обнаружено 788 околоземных объектов и 136 комет.

NASA Jet Propulsion Laboratory

Астроном Эми Майнцер (Amy Mainzer) из Лаборатории реактивного движения рассказала о достижениях:

«NEOWISE продолжает расширять наши знания об этих неуловимых и важных объектах. В общей сложности программа охарактеризовала размеры и отражательные способности более 1,3 тысячи околоземных тел с момента запуска. Она предлагает нам бесценный ресурс для понимания их физических свойств, а благодаря этому мы можем изучать, из чего они сделаны и откуда пришли».