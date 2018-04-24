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Ученые рассказали об индонезийских рыбаках-мутантах
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Ученые рассказали об индонезийских рыбаках-мутантах 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Датские ученые из Копенгагенского университета раскрыли секрет индонезийских рыбаков баджо, известных тем, что 60% рабочего дня проводят под водой.
Баджо зарабатывают на жизнь ловлей рыбы и добычей кораллов для украшений. Они кочуют по морю на маленьких лодках и большую часть рабочего времени находятся под водой. Как выяснилось, задерживают дыхание они благодаря селезенке, увеличившейся в размерах из-за мутаций.
Генетический код у этого народа на 25% отличается от кода других островных жителей, а их селезенка в два раза больше, чем у обычных людей.
Мутация произошла на участке PDE10A, благодаря чему баджо и могут проводить столько времени, ныряя за кораллами.
Ученые подчеркнули, что это открытие доказывает, что эволюция человека все еще продолжается.
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