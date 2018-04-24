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Астрономы обнаружили связь между формой галактик и их возрастом
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Астрономы обнаружили связь между формой галактик и их возрастом 

Naked-Science.ru 29 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Обзор сотен далеких галактик позволил найти неожиданную связь между их формой и возрастом. Галактики, наполненные сравнительно молодыми звездами, оказались более плоскими, однако чем старше становятся звезды, тем заметнее «округляются» их галактики. Об этом Джесс Ван Де Санде (Jesse van de Sande) из Сиднейского университета и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Такая корреляция была ранее продемонстрирована для самых крайних случаев — самых молодых галактик, а также самых древних, — однако теперь ясно, что она работает и для всех остальных: по словам ученых, «всех форм, всех возрастов и масс». В самом деле, в своих новых выводах авторы опираются на данные масштабного обзора SAMI Galaxy Survey, изучив в общей сложности 843 галактики.
Чтобы количественно оценить их форму, астрономы рассмотрели движения звезд. Чем более уплощена (эллиптична) галактика, тем более упорядочены их орбиты, тогда как в более сферических галактиках звезды движутся хаотичнее. Плоские галактики можно сравнить с гонками по автодрому, сферические — с роем пчел. И, конечно, цвет звезд при этом позволяет выяснить их возраст.
По оси ординат указана степень упорядоченности движения звезд, по оси абсцисс — форма их галактик. Цвет соответствует возрасту звезд / ©Jesse van de Sande et al., 2018
Эта тщательная работа и указала, что молодые галактики высоко эллиптичны и имеют сравнительно плоскую форму, однако чем старее их звезды, тем хаотичнее они движутся, а сами галактики становятся все более сферическими. К сожалению, пока трудно сказать, действительно ли галактики рождаются плоскими и со временем «распухают» или эта корреляция имеет какую-то иную природу.
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