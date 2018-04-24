Стало известно, когда предки человека поднялись на ноги

Исследователи пришли к выводу, что наши предки стали ходить на прямых ногах еще 3,6 миллиона лет назад. Об этом говорится в докладе, который планируется представить на конференции Experimental Biology 2018. Его текст доступен на официальном сайте научного форума.

Как утверждают авторы доклада, передвижение на двух ногах характерно для человеческого рода еще с ранних этапов эволюции. Авторы доклада Дэвид Рэйчлен из Университета Аризоны и Адам Гордон из Университета штата Нью-Йорк детально изучили следы гоминин, обнаруженные в Африке в 1978 году: здесь редко происходили наводнения или пожары, поэтому следы предков сохранились достаточно хорошо. Исследователи пришли к выводу, что бипедализм — хождение на двух ногах — был свойственен предкам человека с незапамятных времен.

В дискуссиях по поводу эволюции гомининового бипедализма, определяющей характеристики человека, часто обсуждают, насколько ранние двуногие похожи на людей: у них были энергомичные с широкими ступнями ноги — или они были больше похожи на обезьян с характерными изгибами задних конечностей

— Дэвид Рэйчлен, Адам Гордон.

Ученые уверены, что именно такой способ передвижения, как у современного человека, является наименее энергозатратным. Именно по этой причине предки человека могли с легкостью преодолевать большие расстояния.

С докладом американских ученых пересекается и другое исследование. Анализ останков скелета Ардипитекуса радимуса (их возраст более четырех миллионов лет) показал, что древний гоминид действительно мог ходить на двух ногах.