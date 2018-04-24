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Добыча ископаемых в космосе создаст первых триллионеров на Земле
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Добыча ископаемых в космосе создаст первых триллионеров на Земле 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Ученые предсказывают, что в ближайшее время недостаток ресурсов на Земле будет компенсирован за счет добычи ископаемых в космосе, что принесет огромную прибыль первопроходцам.
Физик Мичио Каку предсказывает, что в ближайшем будущем компании будут вести борьбу за право добычи полезных ископаемых в открытом космосе. Это связано с тем, что ученые описывают некоторые астероиды как «летающие золотые рудники», которые могли бы восполнить недостаток любого металла на Земле.
Астероиды, содержащие железо, никель, кобальт, платину, родий и иридий привлекают всё большее внимание, поскольку Земля сталкивается с нехваткой ископаемых. Одним из самых привлекательных примеров является объект около 1 км в диаметре, в котором находится запас платины на $5,4 трлн.
Считается, что меньшие астероиды шириной около 35 метров содержит металлов на $50 млрд, а пояс астероидов по предварительным оценкам имеет стоимость $700 квинтильонов (700х1018). При этом многие космические объекты содержат ресурсы, которые можно использовать в качестве топлива для дозаправки ракет.
Мичио Каку считает, что возможность добычи бесконечна, а самые ценные астероиды еще не обнаружены.
Ранее мы писало о том, что NASA приступило к сборке нового марсохода Mars 2020.
текст: Иван Маличенко, фото: European Space Agency
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