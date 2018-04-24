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Ученые воссоздали расширение Вселенной
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Ученые воссоздали расширение Вселенной 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американские ученые создали модель расширения Вселенной с помощью бозе-конденсатов атомов натрия-23.
Бозе-конденсаты охладили до 50 нанокельвинов и поместили в оптическую ловушку, где те образовали одномерное кольцо.
Чтобы получить результаты в виде инфляционного расширения, физики увеличивали его со скоростью, в 1,3 раза превышающей скорость звука, пишет nation-news.ru.
Таким образом физики получили возможность смоделировать систему и косвенно изучать ее. По мнению ученых, процесс действительно напоминает космологическую инфляцию.
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