Ученые воссоздали расширение Вселенной

Американские ученые создали модель расширения Вселенной с помощью бозе-конденсатов атомов натрия-23.

Бозе-конденсаты охладили до 50 нанокельвинов и поместили в оптическую ловушку, где те образовали одномерное кольцо.

Чтобы получить результаты в виде инфляционного расширения, физики увеличивали его со скоростью, в 1,3 раза превышающей скорость звука, пишет nation-news.ru.

Таким образом физики получили возможность смоделировать систему и косвенно изучать ее. По мнению ученых, процесс действительно напоминает космологическую инфляцию.