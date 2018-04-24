Ещё
Ученые смоделировали процесс расширения Вселенной при температуре -223 градуса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые смоделировали процесс расширения Вселенной при температуре -223 градуса 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперимент проводился с помощью бозе-конденсата атомов натрия-23, охлажденных до температуры в минус 223 градуса.
Исследователи из Университета Мэриленда смоделировали инфляционное расширение Вселенной — сверхбыстрое увеличение ее размеров на ранней стадии эволюции Вселенной. Эксперимент проводился с помощью бозе-конденсата атомов натрия-23, охлажденных до температуры в минус 223 градуса.
Исследования проводила группа физиков под руководством Гретхена Кэмпбелла. Им удалось сформировать из переохлажденных атомов натрия кольцо. При этом конденсат Бозе-Эйнштейна — вещество в сверхохлажденном виде — имитировал вакуум для квазичастиц фононов. Скорость звука в ходе эксперимента имитировала скорость света.
Создав кольцо, расширяющееся со скоростью 1,3 скорости звука, ученые зафиксировали ряд эффектов, которые возможны при расширении Вселенной.
ТК «Звезда»: последние новости
«Мы не отсюда: Земля может быть галактической тюрьмой Россия готовится запустить миссию на Марс Радиолюбитель из Нижнего Тагила обнаружил на Марсе кипящее озеро: видео
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны391
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией328
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна13
МИД прокомментировал попытки инспекции Крыма4
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение