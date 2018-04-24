Ученые смоделировали процесс расширения Вселенной при температуре -223 градуса

Эксперимент проводился с помощью бозе-конденсата атомов натрия-23, охлажденных до температуры в минус 223 градуса.

Исследователи из Университета Мэриленда смоделировали инфляционное расширение Вселенной — сверхбыстрое увеличение ее размеров на ранней стадии эволюции Вселенной. Эксперимент проводился с помощью бозе-конденсата атомов натрия-23, охлажденных до температуры в минус 223 градуса.

Исследования проводила группа физиков под руководством Гретхена Кэмпбелла. Им удалось сформировать из переохлажденных атомов натрия кольцо. При этом конденсат Бозе-Эйнштейна — вещество в сверхохлажденном виде — имитировал вакуум для квазичастиц фононов. Скорость звука в ходе эксперимента имитировала скорость света.

Создав кольцо, расширяющееся со скоростью 1,3 скорости звука, ученые зафиксировали ряд эффектов, которые возможны при расширении Вселенной.