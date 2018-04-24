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Обнаружена одна из самых темных планет во Вселенной
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Обнаружена одна из самых темных планет во Вселенной 

Мир24 1 час назад
За пределами Солнечной системы найдена планета, которая поглощает 99% света. Одно из самых темных из обнаруженных небесных тел получило название WASP-104b. О газовом гиганте рассказывает New Scientist.
Первые упоминания об этой планете появились в 2014 году. Установлено, что WASP-104b относится к классу горячих юпитеров. Ее масса схожа с весом Юпитера, но, при этом, она находится в сто раз ближе к звезде своей системы.
В недрах WASP-104b исчезает 99% света, что обеспечивает планете попадание в пятерку самых темных небесных тел во Вселенной.
Характерную для многих горячих юпитеров темноту ученые связывают с близостью WASP-104b к звезде (около 4,3 млн км). Специалисты предполагают, что в атмосфере «дневной стороны» WASP-104b есть атомы натрия и калия, которые активно пожирают свет.
Более детальное изучение этого газового гиганта, считают ученые, может внести коррективы в рейтинг самых темных планет. На сегодняшний день лидерство у TrES-2b: планета поглощает 99,9% света.
Ранее астрономы из Йельского университета обнаружили странную галактику-призрак. В ней практически нет темной материи. Это первая подобная система. Ей примерно 10 миллиардов лет, и находится она на расстоянии 65 миллионов световых лет от планеты Земля.
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