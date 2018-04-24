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Астрономы нашли абсолютно черную планету
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Астрономы нашли абсолютно черную планету 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Астрономы нашли одну из самых черных планет во Вселенной, ее поверхность поглощает до 99% света. Об открытии они сообщили в статье в архиве электронных публикаций arXiv.org.
Планета, названная WASP-104b, относится к классу «горячих юпитеров» — газовых гигантов с массой, аналогичной массе Юпитера и температурой поверхности до 2700 °C. Большинство из них отражают около 40% попавшего на поверхность света. Ранее самой темной считалась планета TrES-2 b в созвездии Дракона, отражающая менее одного процента света.
WASP-104b была открыта в 2014 году и, по предварительным расчетам, поглощала 60% света. Но новое исследование показало, что на самом деле ее поверхность поглощает до 97-99% света благодаря содержанию натрия и калия в атмосфере. По мнению астрономов, после дальнейших уточнений может оказаться, что WASP-104b даже темнее TrES-2 b.
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