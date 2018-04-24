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Тайна распространения пыли из Африки до сих пор не разгадана
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Тайна распространения пыли из Африки до сих пор не разгадана 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Тайна пыли из Африки обсуждается по всему миру и скорость распространения этой таинственной пыли удивляет многих учёных и обычных людей. Под действие пыли уже попали многие страны и части света, например пыль окутала Техас и Сибирь, а недавно и территорию Словакии, но загадка кроется в том, что пыль из Африки не может обладать свойствами намагничевания и распространяться с такой скоростью, что ставит это вопрос очень остро перед научными кругами. Следовательно возникает вопрос в том, что действительно данная пыль переносится с пустыни Сахары или может быть учёные сделали просчёты в своих вычислениях?! То, что данная пыль содержит большое количество железа уже доказано, если прислонить магнит к такой пыли, то частицы железа прилипают к магниту. Что вызывает особый интерес, что пыль заметна обычным людям и она обволакивает довольно плотно воздух. Некоторые сторонники всего необычного считают, что во всём виновата планета Нибиру, которая якобы приближается к Земле и на нашей планете возникают странные катаклизмы и происшествия. Однако, существование планеты учёные не доказали, следовательно это обычные догадки впечатлительных людей. Время покажет, что за таинственная пыль распространяется по миру.
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