Лучшее за день. 23 апреля

Графен в бетоне и свет в графене, самая черная планета и стволовые клетки в спинном мозге, интервью с деканом химфака МГУ и дайджест научно-популярных событий: таким насыщенным выдался наш ночной дайджест.

Как сделать обычный бетон сверхпрочным? Добавить туда графен!

Оценить ущерб от пожара теперь могут компьютерное зрение и машинное обучение. Это не человек, приписок не будет!

В черном-черном космосе нашли черную-черную планету. Самую черную из известных.

О том, в каком направлении движется современная химия, что помогает нести свет знаний в широкие массы, а также как сочетать руководство факультетом с успешной научной деятельностью в интервью Indicator.ru рассказал новый декан химического факультета МГУ.

Планируйте научно-популярную неделю вместе с Indicator.Ru, отслеживайте самые интересные лекции, записывайтесь и просвещайтесь!

Стволовые клетки восстанавливают спинной мозг: не нужны ни инъекции, ни операции.

Как сжать свет до слоя в один атом? Снова на выручку приходит универсальный графен?

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.