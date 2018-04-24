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Лучшее за день. 23 апреля
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Лучшее за день. 23 апреля 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Графен в бетоне и свет в графене, самая черная планета и стволовые клетки в спинном мозге, интервью с деканом химфака МГУ и дайджест научно-популярных событий: таким насыщенным выдался наш ночной дайджест.
Как сделать обычный бетон сверхпрочным? Добавить туда графен!
Оценить ущерб от пожара теперь могут компьютерное зрение и машинное обучение. Это не человек, приписок не будет!
В черном-черном космосе нашли черную-черную планету. Самую черную из известных.
О том, в каком направлении движется современная химия, что помогает нести свет знаний в широкие массы, а также как сочетать руководство факультетом с успешной научной деятельностью в интервью Indicator.ru рассказал новый декан химического факультета МГУ.
Планируйте научно-популярную неделю вместе с Indicator.Ru, отслеживайте самые интересные лекции, записывайтесь и просвещайтесь!
Стволовые клетки восстанавливают спинной мозг: не нужны ни инъекции, ни операции.
Как сжать свет до слоя в один атом? Снова на выручку приходит универсальный графен?
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