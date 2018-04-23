Ещё
Несимпатичным работникам платят больше красавцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несимпатичным работникам платят больше красавцев 

Вести.Ru 1 час назад
Считается, что у красивых людей карьера складывается успешнее, чем у не столь привлекательных. Зарубежные психологи провели исследование, которое показало также, что иногда выгоднее быть «страшноватым», чем обладать заурядной внешностью, сообщает Journal of Business and Psychology.
Мэри Стил из Университета штата Массачусетс и Сатоси Канадзава из Лондонской школы экономики и политических наук опросили более 20 тысяч молодых американцев на предмет их доходов. Ученые наблюдали за участниками проекта 13 лет.
Первый опрос психологи провели, когда молодым людям было 16 лет. Стил и Канадзава регулярно общались с американцами, пока им не исполнилось 29.
Перед началом исследования ученые оценили внешность каждого спикера по шкале от «очень непривлекательная» до «очень привлекательная». Психологам было интересно проверить, как уровень дохода участников опроса коррелирует с их внешностью.
В итоге красивые люди обеих полов действительно оказались успешнее несимпатичных. Однако те, чью внешность исследователи оценили как очень непривлекательную, зарабатывали значительно больше людей с заурядной внешностью.
Ученые предположили, что некрасивые люди в большей степени посвящали себя работе, чем их более социализованные и симпатичные конкуренты. Впрочем, это всего лишь гипотеза.
Вести.Ru: последние новости
ExoMars-2020: осенью этого года выберут место посадки модуля Россия предоставит Анголе частоты на спутниках связи "Бриз" успешно вывел на орбиту военный спутник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие208
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто17
На Москву обрушится торнадо41
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня22
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»247
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение