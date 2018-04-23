Несимпатичным работникам платят больше красавцев

Считается, что у красивых людей карьера складывается успешнее, чем у не столь привлекательных. Зарубежные психологи провели исследование, которое показало также, что иногда выгоднее быть «страшноватым», чем обладать заурядной внешностью, сообщает Journal of Business and Psychology.

Мэри Стил из Университета штата Массачусетс и Сатоси Канадзава из Лондонской школы экономики и политических наук опросили более 20 тысяч молодых американцев на предмет их доходов. Ученые наблюдали за участниками проекта 13 лет.

Первый опрос психологи провели, когда молодым людям было 16 лет. Стил и Канадзава регулярно общались с американцами, пока им не исполнилось 29.

Перед началом исследования ученые оценили внешность каждого спикера по шкале от «очень непривлекательная» до «очень привлекательная». Психологам было интересно проверить, как уровень дохода участников опроса коррелирует с их внешностью.

В итоге красивые люди обеих полов действительно оказались успешнее несимпатичных. Однако те, чью внешность исследователи оценили как очень непривлекательную, зарабатывали значительно больше людей с заурядной внешностью.

Ученые предположили, что некрасивые люди в большей степени посвящали себя работе, чем их более социализованные и симпатичные конкуренты. Впрочем, это всего лишь гипотеза.