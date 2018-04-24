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Ученые выяснили, что облака Урана пахнут испорченными яйцами
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Ученые выяснили, что облака Урана пахнут испорченными яйцами 

Naked-Science.ru 29 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Несмотря на десятки лет наблюдений, выяснить состав облаков далекого Урана оказалось не так просто. Ранее в них обнаружили метан (придающий планете голубоватый цвет), а зонд Voyager 2 детектировал водород и гелий. Однако содержание других распространенных и важных веществ — скажем, воды или аммиака — определить до сих пор не получалось.
Лишь недавно Патрику Айрвину (Patrick Irwin) из Оксфордского университета и его коллегам удалось провести спектральный анализ излучения, отраженного верхними, лежащими выше плотного слоя облаков слоями атмосферы Урана. Ученые использовали инфракрасный спектрометр NIFS гавайского телескопа Gemini, обнаружив, что доминирует здесь сульфид водорода — летучее вещество, придающее протухшим яйцам характерный отвратительный запах. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Доминирование сероводорода резко отличает Уран от более близких к Солнцу газовых гигантов, Сатурна и Юпитера, где его не обнаруживается, зато присутствует аммиак. Возможно, находка указывает и на состав атмосферы следующей за Ураном планеты — Нептуна, близкого к нему по характеристикам. Наконец, это может сказать многое и о прошлом всей Солнечной системы.
Еще на первых этапах ее образования в протопланетном облаке мог сформироваться хрупкий градиент азота (аммиака) и серы (сероводорода), количества которых определялись температурой и другими условиями, существовавшими на разном удалении от молодого Солнца. В результате в атмосферах более удаленных газовых гигантов стал доминировать сероводород, на более близких к звезде — аммиак, — а внутренние планеты (вплоть до Марса) оказались каменистыми.
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