Облака Урана пахнут тухлыми яйцами

Сероводород, газ, придающий тухлым яйцам их характерный «аромат», пронизывает верхний слой атмосферы планеты Уран, сообщается в пресс-релизе на сайте обсерватории Джемини (Gemini Observatory). Астрономы обнаружили ядовитый газ, циркулирующий в верхнем слое облаков гигантской планеты, благодаря спектроскопическим наблюдениям, выполненным с помощью телескопа Gemini North.

Впрочем, такие выводы нельзя назвать неожиданными: благодаря более ранним исследованиям учёные уже предполагали наличие сероводорода в атмосфере далёкой планеты. Но, несмотря на несколько десятилетий наблюдений и данные космического аппарата Вояджер-2, который максимально приблизился к Урану в далёком 1986 году, специалисты по-прежнему не знали точный состав облаков планеты.

Теперь один из ключевых компонентов облаков Урана наконец-то раскрыт.

В недавней работе Патрик Ирвин (Patrick Irwin) из Оксфордского университета и его коллеги использовали спектрограф NIFS (Near-infrared Integral Field Spectrometer) — приёмник 8-метрового телескопа Gemini Nort, расположенного на вулкане Мауна-Кея, Гавайи.

NIFS тщательно изучал солнечный свет, отражённый от атмосферы Урана. В пресс-релизе уточняется, что речь идёт об области, которая находится непосредственно над основным видимым облачным слоем атмосферы Урана. В результате наблюдений была обнаружена «подпись» сероводорода.

По мнению Криса Дейвиса (Chris Davis) из Национального научного фонда США , эта работа представляет собой инновационное применение инструмента, первоначально предназначенного для изучения пространства вокруг огромных чёрных дыр в центрах далёких галактик.

Примечательно, что обнаружение сероводорода в верхнем слое облаков Урана (и, предположительно, Нептуна) резко контрастирует с данными об атмосфере Юпитера и Сатурна. Известно, что над облаками этих планет наблюдается аммиак, а не сероводород.

Такие различия в составе атмосферы проливают свет на некоторые вопросы формирования и истории планет.

Как говорит Ли Флетчер (Leigh Fletcher), член исследовательской группы из Лестерского университета, ещё при зарождении нашей Солнечной системы баланс азота и серы (а, значит, аммиака и сероводорода) определялся температурой на поверхности планет и, следовательно, их расположением.

Многие исследователи также убеждены, что гигантские планеты Солнечной системы в далёком прошлом (по астрономическим меркам, конечно же) могли мигрировать с того места, где были первоначально сформированы. По этой причине информация о составе планет невероятно важна для установления места «рождения» Урана, эволюции этого мира, а также совершенствования моделей своеобразной планетарной миграции.

Если же говорить о возможно путешествии человека на Уран, то Ирвин уверен, что первопроходец, спускаясь сквозь облака, столкнётся с очень неприятными и странными условиями. Впрочем, оговаривается учёный, у заблудшего первопроходца будут проблемы похуже, например, удушье.

Астрономы заключают, что Уран является благодатной почвой для изучения ранней истории Солнечной системы и, возможно, понимания физических условий в ледяных мирах, вращающихся вокруг других звёзд.

Долгожданные доказательства опубликованы в научном издании Nature Astronomy.

Ранее планетологи выяснили другой удивительный факт об Уране: полюса этой планеты меняются местами каждый день. А на орбите Урана был обнаружен «троянец».