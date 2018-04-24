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Предки людей ходили на двух ногах задолго до появления рода Homo
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Предки людей ходили на двух ногах задолго до появления рода Homo
Мир24
48 минут назад
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Фото:
planet-today.ru
Предки современного человека ходить на прямых ногах еще 3,6 миллиона лет назад, то есть задолго до появления рода Homo. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает телеканал «360».
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