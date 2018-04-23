Китайские ученые создали систему, которая может вызывать дожди

Китайские ученые разработали систему, которая сможет вызывать дожди искусственным путем. На этот шаг они пошли из-за того, что некоторые районы постоянно испытывают нехватку в дождевой воде.

Исследователи отметили, что они уже провели ряд исследований, во время которых им удалось вызвать искусственные облака. Эти испытания проходили в Тибете.

Чтобы вызвать дождь ученые предлагают выбрасывать в атмосферу огромное количество йодида серебра, который конденсирует водяной пар. Однако климатологи не поддержали ученых, они считают, что это может привести к озоновым дырам. К тому же неизвестно, как такое количество йодида серебра может повлиять на здоровье жителей планеты, пишет «Рамблер-Новости».

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