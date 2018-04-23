Озвучен прогноз о влиянии электромобилей на ближайшее будущее

Нидерландов. Перспективный вывод о влиянии электромобилей на окружающую среду озвучен группой ученых из Швейцарии

Свое видение влияния электромобилей на окружающую среду спрогнозировали исследователи вплоть до 2040 года. Не ставится под сомнение тот факт, машины с электрическим приводом будут доминировать в ближайшие десятилетия

Однако, несмотря на появление новинок в линейке электромобилей, их воздействие на экологию все еще остается предметом исследований. В частности, специалистами оценивается влияние электромобилей на изменение климата на планете в целом.

Самый оптимистичный прогноз говорит о том, что пагубное воздействие автомобилей способно снизиться до предела в 75%. Математические расчеты допускают некие отклонения ввиду параметров транспортного средства, манеры вождения конкретного водителя.

Кроме того, не последнюю роль может сыграть возведение дополнительных электростанций для подзарядки аккумуляторов. В исследованиях специалистов это также отражено.