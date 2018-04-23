Ещё
Озвучен прогноз о влиянии электромобилей на ближайшее будущее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Озвучен прогноз о влиянии электромобилей на ближайшее будущее 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Перспективный вывод о влиянии электромобилей на окружающую среду озвучен группой ученых из Швейцарии и Нидерландов.
Свое видение влияния электромобилей на окружающую среду спрогнозировали исследователи вплоть до 2040 года. Не ставится под сомнение тот факт, машины с электрическим приводом будут доминировать в ближайшие десятилетия
Однако, несмотря на появление новинок в линейке электромобилей, их воздействие на экологию все еще остается предметом исследований. В частности, специалистами оценивается влияние электромобилей на изменение климата на планете в целом.
Самый оптимистичный прогноз говорит о том, что пагубное воздействие автомобилей способно снизиться до предела в 75%. Математические расчеты допускают некие отклонения ввиду параметров транспортного средства, манеры вождения конкретного водителя.
Кроме того, не последнюю роль может сыграть возведение дополнительных электростанций для подзарядки аккумуляторов. В исследованиях специалистов это также отражено.
Car.ru: последние новости
ГАЗ подписало соглашение по сборке автомобилей в Азербайджане Минпромторг обозначил новые требования по локализации производства иномарок в России Полиция Голландии получит новые фургоны Mercedes-Benz Sprinter
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин83
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир107
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение239
Саргсян подал в отставку916
На Москву обрушится торнадо8
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение