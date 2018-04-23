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Видео: Ученые впервые засняли живого Discoteuthis discus
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Видео: Ученые впервые засняли живого Discoteuthis discus 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Исследовательская миссия Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) Okeanos Explorer, изучающая глубины Мексиканского залива, засняла странное существо.
Камера была установлена на глубоководном аппарате с дистанционным управлением. Необычное существо попало в кадр на глубине около 850 метров. Поначалу ученые не смогли его идентифицировать. И только внимательно изучив видео, предположили, что это кальмар.
По манере плавания он напоминает наутилуса из рода головоногих моллюсков, а по окраске — адского кальмара-вампира, глубоководного головоногого моллюска.
Ученые предполагают, на видео попал представитель таинственного вида Discoteuthis discus. Ранее такие существа живыми не ловили. Впрочем, и сейчас у исследователей есть только фото и видео, но нет пойманного живого экземпляра. Также не исключено, что камера засняла новый вид.
"Моя первая реакция была: «Что это такое?», — говорит биолог NOAA, эксперт по кальмарам Майк Веччионе. — Это существо не было похоже ни на одного кальмара, которого я когда-либо видел, пока мы не приблизились к нему. Я никогда не встречал ни одного хорошо сохранившегося D. Discus. Если это действительно он, то мы стали первыми, кто увидел его живым".
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