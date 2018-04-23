Британия увеличит свою долю в космической отрасли

Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». У Британии уже есть плацдарм для производства космических спутников, однако теперь они могут еще быстрее продвинуться в развитии строительства ракет, которые необходимы для запуска спутников, пишет CNBC.

EPA-EFE/NEIL HALL

Космическое агентство Соединенного Королевства (UKSA), работающее с британскими компаниями в этом секторе, намерено увеличить свою 6,5%-ю долю в космической отрасли, которая оценивается в $350 млрд, в ближайшие 12 лет. По словам Клэр Барчем, директора программы по запуску спутников, агентство намерено увеличить долю Британии в мировой космической экономике до 10% к 2030 г. По данным Bank of America, 10%-я доля оценивается в $109 млрд к 2030 г. Чтобы добиться этого роста, UKSA работает над привлечением компаний по производству ракет, которые специализируются на запуске небольших спутников. Великобритания в настоящее время производит около 44% малых спутников в мире и имеет обширные возможности для управления этими спутниками, когда они активны. Но в Британии нет каких-либо космических кораблей или пусковых установок для выведения спутников на орбиту. В ближайшие пару месяцев агентство, как ожидается, объявит гранты на финансирование разработки пусковых установок. Надежда UKSA заключается в том, что пусковые установки привлекут в Великобританию множество поставщиков запуска, включая традиционные ракеты с вертикальным запуском, новые воздушные пусковые системы или двухточечные транспортные системы для скоростных поездок по всему миру.