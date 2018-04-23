NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики

В Арктике ученые обнаружили загадочные воронки во льду, происхождение которых до сих пор неизвестно. Обнаружить отверстия во льду помог самолет с научным оборудованием миссии NASA Operation IceBridge, который занимался измерением льда.

Аппарат зафиксировал, что льда стало действительно меньше, по сравнению с 2013 годом. При измерении льда ученые заметили, что на нем появились крупные округлые воронки, которых ранее не было на этом участке.

Мы наблюдали эти округлые образования во льду в течение нескольких минут. Ничего подобного я никогда не видел, рассказал гляциолог Джон Зонтаг.

Сначала ученые предположили, что это могут быть тюленьи лунки, но при тщательном рассмотрении снимков, стало понятно, что отверстия слишком велики для животных. К тому же, лед, в котором обнаружили воронки, образовался за последний сезон.

Как объяснили ученые, такой лед очень легкий, и между слоями может образоваться пространство с водой — разводье. Из-за хрупкости лед может крошиться и сбиваться в комки, которые видны по краям лунки, предположили сотрудники NASA.

Вторая возможная причина таких воронок — это столкновение льдин, которое и образовало зубчатый рельеф. На тонкость льда указывает рельеф, нехарактерный для толстого слоя льда, и серый цвет, означающий, что снега на льду лежит немного.

Но это лишь предположение, напоминают ученые. Что именно произошло в этом участке Арктики неизвестно. Обычно такие лунки проделывают животные, но для тюленей размер лунок очень большой. Если лунки были сделаны животными, то можно предположить, что после образования дырки вода из нее растопила окружающий снег.