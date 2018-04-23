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За сколько можно продать Землю
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За сколько можно продать Землю 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Представим фантастическую ситуацию, при которой инопланетяне захотят купить Землю. Сколько им придется за это заплатить и что именно получат пришельцы после сделки?
Как мы знаем, 70 процентов поверхности планеты покрывают водные океаны. При этом Земля — единственная планеты системы, которая может похвастаться такой «удобной» гидросферой. Из этого можно извлечь выгоду.
Другой ресурс, который, вероятно, заинтересует инопланетян и который есть в большом количестве на Земле, — алюминий. Это, напомним, самый распространенный металл, который, можно применить для строительства космических аппаратов.
Конечно, не стоит забывать о нефти и угле — они представляют огромную ценность для самих землян. А еще богатая ресурсами планета может стать «межгалактической заправкой», хотя мы не знаем, какие технологии будут использовать инопланетные корабли. И пригодится ли им такой космопорт.
Так сколько может стоить Земля? Посмотрите видео и все узнаете!
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