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NASA назвали свои новые спутники ВАЛЛ-И и Ева
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NASA назвали свои новые спутники ВАЛЛ-И и Ева 

Tlum.ru 3 часа назад
Фото: Tlum.ru
NASA дали своим новым спутникам имена героев мультфильма — ВАЛЛ-И (Wall-E) и Ева (Eva). В рамках миссии InSight эти роботизированные спутники полетят изучать Марс.
Интересно то, что спутники будут работать на сжатом газе, как и их анимационные прототипы. Правда на этом их сходство заканчивается, выглядеть они, к сожалению, будут совсем по-другому. Задача ВАЛЛ-И и Евы на Марсе — собирать сведенья, которые в будущем могут помочь в колонизации красной планеты.
Раньше такие аппараты еще не запускали на такое далекое расстояние, поэтому успех миссии находится под вопросом. Запуск спутников в космос пройдет 5 мая.
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