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Бомба Макса Планка
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Бомба Макса Планка 

Чердак 2 часа назад
Фото: Чердак
Макс Планк не был единственным создателем квантовой механики. На формирование квантовой теории потребовалось больше четверти века и усилия множества учёных, включая Альберта Эйнштейна и Эрвина Шредингера. Созданная их общим трудом новая физика включала свой собственный математический аппарат вкупе с рядом ранее отсутствовавших понятий — однако всё началось с решения одной конкретной проблемы.
1900 год  Начало карьеры Макса Планка было связано с теоретическими работами по термодинамике — эксперименты учёный ставить перестал ещё в университете во время учёбы, но зато он учился математике у самого Карла Вейерштрасса и изучал публикации Рудольфа Клаузиса. Вейерштрасс по праву считается основателем современного математического анализа, а Клаузиус фактически заложил фундамент термодинамики; с такой базой Планк уже в 1887 году, в возрасте 29 лет, возглавил кафедру теоретической физики в Берлинском университете.
В конце 1890-х годов Макс Планк, бывший тогда также и руководителем Института теоретической физики в Берлине, работал над математическим описанием спектра нагретого тела. Суть этой задачи состояла в следующем: надо было найти формулу, связывающую интенсивность свечения раскалённого объекта с длиной волны излучения — последняя величина в случае видимого света определяет цвет.
Зависимость интенсивности свечения от длины волны можно представить графиком:
По горизонтали здесь отложена длина волны, а по вертикали — интенсивность. Чем выше кривая, тем больше излучения испускает нагретое тело с данной длиной волны: можно заметить, что нагретый до 5000 кельвин (это те же градусы Цельсия, но с отсчётом от -273°C, абсолютного нуля) предмет сильнее всего светится жёлтым, а вот при нагреве «всего» до 3000 кельвин максимум приходится на область инфракрасного излучения. Подобные графики к моменту начала работы Макса Планка уже умели получать при помощи специальных приборов-спектрографов, однако найти для них удачного математического описания не получалось. Чёрная кривая на картинке соответствует одной из существовавших до Планка моделей — видно, что она очень плохо соответствует реальности.
Задача о спектре нагретого тела была важна для металлургии и производства электрических лампочек, но с фундаментальной точки зрения казалась многим исследователям чем-то второстепенным. Более того, всю физику многие учёные считали фактически законченной и построенной на сочетании нескольких больших теорий. Это были атомно-молекулярная теория, электродинамика и ньютонова механика — всё вместе объясняло большую часть наблюдаемых в мире процессов, от движения планет до работы парового двигателя.
Но когда Макс Планк 14 декабря на заседании Немецкого физического общества представил свою формулу и впервые смог корректно вывести экспериментальные кривые спектров из теоретических соображений — под стройное здание классической физики была фактически заложена бомба. Доклад «К теории распределения энергии излучения нормального спектра» (Zur des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum) содержал идею о том, что испускающие электромагнитное излучение в форме света и инфракрасных лучей атомы отдают энергию вовне не непрерывным потоком, а порциями, квантами. Это была настолько революционная идея, что даже сам Макс Планк поначалу недооценил её потенциал.
Кстати, оригинальное издание доклада Планка в тот день — на сегодня раритет, цена которого составляет свыше 22 тысяч долларов.
1905 год  1905 год стал звёздным для самого, пожалуй, известного в мире учёного — Альберта Эйнштейна. Ранее мало кому известный служащий патентного бюро практически одномоментно публикует три статьи, вошедших в историю физики: первая по теории относительности, вторая по анализу броуновского движения (хаотичное перемещение частиц по действием ударов отдельных молекул) и третья, за которую дали нобелевскую премию, с теоретическим описанием фотоэффекта.
Фотоэффект, открытый изначально Генрихом Герцем и изученный Александром Столетовым, заключается в испускании металлами электронов под действием падающего света. Это явление Альберт Эйнштейн объяснил при помощи тех самых квантов излучения, которые сам Макс Планк рассматривал в качестве разве что удачного математического приёма. Согласно Эйнштейну, кванты, будучи реальными частицами электромагнитного излучения, передают свою энергию электронам в веществе и выбивают эти электроны наружу.
Несмотря на то, что теория Эйнштейна хорошо описывала экспериментальные данные, многие учёные отнеслись к ней скептически. Блестящий физик-экспериментатор Роберт Милликен — до этого поставивший тонкие и точные опыты по измерению заряда электрона — потратил около десяти лет на проверку предсказаний Эйнштейна, но в итоге был вынужден признать реальность квантов.
Примириться с существование квантов было непросто и самому Планку. Он, равно как и многие другие физики, считал что деление излучения на некие порции противоречит классической теории электромагнетизма (с её электромагнитными волнами) и целому ряду экспериментальных данных, из которых также следовала волновая природа света. Работа Планка по спектру нагретого тела стала первым аргументом против использования классической физики для описания микромира, а статья Эйнштейна про фотоэффект и его теоретическое описание — вторым. Далее последовали попытки разных физиков создать модель атома; на этом этапе необходимость строить новую физику стала очевидной уже практически для всех специалистов.
1910 и около
Электроны были открыты в конце XIX века и практически сразу стало понятно, что эти частицы входят в состав атомов. Возник вопрос: если атом вовсе не элементарен, а включает в себя электроны, то как же он устроен?
Опыты британского физика Эрнеста Резерфорда в 1909 году показали, что в атомах явно должно быть некое положительно заряженное, очень маленькое и при этом массивное ядро: на основе этого учёный пришёл в 1911 году к модели, в которой ядро окружают вращающиеся вокруг электроны. Но проблема этой теории заключается в том, что движущиеся по окружности заряженные электроны по законам электродинамики обязаны излучать электромагнитные волны. Атомы, во-первых, будут буквально светится — а, во-вторых, излучающий электрон очень быстро теряет энергию и должен упасть на ядро. Ни того, ни другого, как можно заметить без всяких опытов, не наблюдается; кризис в науке с открытием атомного ядра обострился настолько, что в 1911 году пришлось собрать международный конгресс по теме «Излучение и кванты» с участием почти всех учёных мировой величины.
И хотя к этому моменту квантовая механика ещё не получила своего математического аппарата, плодотворность идеи о квантовании энергии стала очевидна по крайней мере большинству ведущих физиков мира.
1920-е  Спустя ещё полтора десятка лет квантовая механика приобрела свой математический аппарат, а число указывающих на существование квантования энергии экспериментов существенно возросло. И хотя поначалу Макс Планк не мог свыкнуться с тем, что материя на микроскопическом уровне всё-таки не является непрерывной (он долгое время сомневался и в существовании атомов), появление идеи о волновой функции — разработка Эрвина Шредингера — всё-таки отчасти примирило великого теоретика с квантовомеханической картиной мира.
Волновая функция стала заменой классическим частицам, которые имеют чётко очерченные границы и которые можно представить, например, в виде твёрдых шариков. Волновые функции распределены по всему пространству и благодаря этому понятию любой объект можно представить не как частицу, а как волну, которая способна, например, рассеиваться на препятствиях или даже проникать под барьеры, непроницаемые с точки зрения классической физики. Если бы квантовая механика работала не в масштабе микромира, а на привычных нам расстояниях — положенная на стол книга могла бы самопроизвольно провалится («туннелировать») сквозь столешницу, да и протянув к ней руку мы бы встретили желаемое лишь с определённой вероятностью. Эти странные свойства квантового мира уже не вытекают напрямую из формулы Планка для спектра нагретых тел — но они являются логическим следствием из той новой физики, которая началась с этой формулы.
После формирования основ квантовой механики последовали исследования в области строения атомного ядра (это привело к ядерному реактору и ядерному оружию), физики полупроводников (на этом выросла вся современная электроника) и квантовой химии. В середине XX века квантовая механика дополнилась теорией, описывающей кроме электромагнетизма ещё и два вида взаимодействий внутри атомного ядра и между элементарными частицами: так появилась Стандартная модель, ставшая самым фундаментальным описанием строения материи. Квантовая механика позволила создать лазеры, оптоволоконные линии связи и микропроцессоры; она позволила понять, почему светят звёзды и как возникла Вселенная.
Макс Планк дожил до преклонного возраста (он скончался в возрасте 89 лет, в 1947 году), пережив нацистов и Вторую мировую войну. После прихода Гитлера к власти физик попытался стать защитником науки, которому чужда всякая политика — но это закончилось тем, что с Планком прекратил общение Эйнштейн (того не устроила слишком пассивная позиция Планка), а сам учёный стал мишенью для нападок со стороны сторонников «арийской физики»: те отрицали и квантовую механику, и теорию относительности как продукты «еврейской физики». В 1945 году сына Макса Планка казнили за участие в антигитлеровском заговоре, сам физик чуть не погиб при бомбардировках — но после окончания войны стал главой Общества кайзера Вильгема, объединения ведущих научно-исследовательских институтов Германии.
Старший сын Планка погиб в Первую мировую войну, а обе его дочери умерли при родах. Второй сын Планка был казнен в 1944 году за участие в заговоре против Гитлера. Дом и личная библиотека Планка погибли во время воздушного налета на Берлин. Умер Макс Планк 4 октября 1947 года в Гёттингене. На его могильной плите выбиты только имя и фамилия ученого и численное значение постоянной Планка. В 1948 году, вскоре после смерти учёного, на основе этой организации было основано Общество научных исследований имени Макса Планка, состоящее ныне из 80 институтов и научно-исследовательских организаций.
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