Археологи пермского университета раскопают древнее городище в Осинском районе

Летом 2018 года археологи ПГНИУ начнут раскопки древнего городища «Красный Яр». Ученые попытаются выяснить, как жили люди, населявшие территорию Пермского края в начале первого тысячелетия нашей эры.

Новые археологические работы в деревне Городище Осинского района начнутся в июне. В 1950-х годах в этом месте было найдено древнее поселение, а десять лет назад ученые нашли первые материалы, которые датируются первыми веками нашей эры.

Участие в работе археологической экспедиции в этом году примут научные сотрудники университета и студенты-историки ПГНИУ. Ученые планируют изучить территорию древнего городища на площади около двух с половиной тысяч квадратных метров.

— Я думаю, это будет впечатляющее начало, потому что такое подробное изучение подобного вида памятников проводится очень редко, — говорит руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский. — Городище — это древнее укреплённое поселение, древняя крепость. Это городище датируется первыми веками нашей эры. Точную датировку пока дать невозможно, потому что, несмотря на то, что обнаружено оно было в 1950-ых годах, большими площадями его не исследовали.

Завершатся раскопки осенью 2018 года. Все найденные предметы после изучения ученые передадут в государственные музеи.