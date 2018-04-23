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Археологи пермского университета раскопают древнее городище в Осинском районе
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Археологи пермского университета раскопают древнее городище в Осинском районе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Летом 2018 года археологи ПГНИУ начнут раскопки древнего городища «Красный Яр». Ученые попытаются выяснить, как жили люди, населявшие территорию Пермского края в начале первого тысячелетия нашей эры.
Новые археологические работы в деревне Городище Осинского района начнутся в июне. В 1950-х годах в этом месте было найдено древнее поселение, а десять лет назад ученые нашли первые материалы, которые датируются первыми веками нашей эры.
Участие в работе археологической экспедиции в этом году примут научные сотрудники университета и студенты-историки ПГНИУ. Ученые планируют изучить территорию древнего городища на площади около двух с половиной тысяч квадратных метров.
— Я думаю, это будет впечатляющее начало, потому что такое подробное изучение подобного вида памятников проводится очень редко, — говорит руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский. — Городище — это древнее укреплённое поселение, древняя крепость. Это городище датируется первыми веками нашей эры. Точную датировку пока дать невозможно, потому что, несмотря на то, что обнаружено оно было в 1950-ых годах, большими площадями его не исследовали.
Завершатся раскопки осенью 2018 года. Все найденные предметы после изучения ученые передадут в государственные музеи.
В прошлом году старший научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Павел Корчагин после долгих исследований нашел один из самых загадочных исторических объектов Прикамья — Анфаловский город.
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