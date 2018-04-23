Космический поиск: NASA запустила в космос охотника за экзопланетами

Ракета-носитель компании Space X Falcon 9 18 апреля вывела на орбиту космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite mission), являющийся новым охотником за экзопланетами. Он придет на смену аппарату Kepler, срок службы которого подходит к концу.

Больше новых миров

Изначально запуск планировалось осуществить 16 апреля, но он был перенесен — Space X решила провести дополнительный анализ работы систем ракеты. В NASA заявили, что телескоп «в отличной форме» и полностью готов к запуску — ведь миссия и надежды, которые возлагают на аппарат, поистине имеют космические масштабы.

Поиск жизни вне Земли неизменно связан с изучением небесных тел, имеющих подходящие условия. Новый аппарат ищет планеты, находящиеся вне Солнечной системы, — экзопланеты. За последние 10 лет человечество обнаружило и подтвердило существование порядка 2000 экзопланет, большинство из которых были открыты благодаря предшественнику TESS — телескопу Kepler.

Новая обсерватория нацелена на изучение относительно близко расположенных звезд и поиск вращающихся вокруг них планет. Так, TESS сможет изучать светила, находящиеся в 10 раз ближе, а значит светящиеся в 100 раз ярче, чем был способен уходящий на пенсию «Кеплер». Кроме того, новый аппарат будет исследовать почти все окружающее пространство (85%), а не только его часть.

Миссия TESS рассчитана на как минимум два года, за которые планируется изучить 200 000 звезд, находящихся в пределах 300 световых лет от Солнца. Общее количество открытых аппаратом экзопланет может перевалить за 20 000.

По замыслу ученых, наиболее «интересные» из обнаруженных аппаратом экзопланет в дальнейшем будут исследованы инфракрасным космическим телескопом «Джеймс Уэбб» — многообещающего «космического долгостроя» который обошелся NASA уже в как минимум $9 млрд Недавно вывод «Уэбба» на орбиту вновь перенесли, на 2020й год.

— Мы сможем изучать отдельные планеты и начинать судить о различиях между ними. Объекты, обнаруженные TESS, станут основой исследований на долгие годы вперед. Это будет новая эра в изучении экзопланет, — отметил ученый Стивен Райнхарт, работающий над проектом.

Настоящее и будущее

Старт проекта TESS приходится очень кстати не только с научной, но и финансовой точки зрения — ведь вывод «охотника за экзопланетами» укладывается в логику бюджета NASA.

При президенте США Дональде Трампе взгляд США на космические проекты претерпевает ряд изменений. В частности, новая Директива о космической политике предполагают переориентирование деятельности NASA на освоение Луны и небесных тел Солнечной системы.

Сложно сказать, действует Трамп исходя из интересов саморекламы (следующие выборы в США состоятся в 2020 году, и иметь в копилку пару «космических успехов» не помешает), или из любви к науке. Достаточно вспомнить, насколько громким событием было обнаружение сразу семи экзопланет в системе TRAPPIST-1, чтобы оценить возможный медийный масштаб подобных открытий в будущем.

Тем не менее, на данный момент это играет лишь на руку TESS и NASA в целом. Наиболее показателен в этом случае пример финансирования всего ведомства — бюджет NASA на 2018 финансовый год может похвастаться $20,736 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем было запрошено изначально.

Что характерно, на нужды планетологов было выделено сразу на $302 млн больше, что свидетельствует об интересе властей США не только к проектам типа ракеты-носителя SLS или корабля Orion.

Будущие успехи и открытия TESS (на который, кстати, было потрачено $337 миллионов) поднимут популярность миссий по поиску и изучению новых миров. Следовательно, подобным проектам будет уделяться больше внимание и политиками, определяющими, в какой проект вкладывать средства — мало какая частная компания станет заниматься сугубо научной деятельностью за свой счет. Эту роль придется взять на себя государствам.

TESS может определить будущее научных проектов. В одной только галактике Млечный Путь (в ней живем мы) может насчитываться около триллиона экзопланет. Обнаружив 20000 из них, TESS «закроет» вопрос лишь ничтожной доли из этого числа. С одной стороны для будущих миссий всегда найдется работа. Но если удастся найти планеты с удачным расположением в их звездной системе, то отдельные исследования будут направлены на то, чтобы уточнить — не зародилась ли на них жизнь и, может быть, не появился ли инопланетный разум.