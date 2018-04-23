Уральский ученый получил грант в полмиллиона рублей за рецепт колбасы

Разработка позволяет мясному продукту быстрее «созревать», об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал»

Гранд Фонда содействия инновациям получил ученый и преподаватель технологического факультета УрГАУ Роман Смертин. Он создал уникальный рецепт колбасы. По его разработке, если в мясное изделие добавить специальные ферменты, то оно будет быстрее «созревать» и иметь улучшенные вкусовые качества.

Фермент — это вещество белковой структуры, которое ускоряет биохимические процессы. Добавлять его можно в любые виды колбасы: докторскую, вареную или ветчину. Окончательный список ферментов еще не сформирован, однако в число основных вошли растительный папаин и животные протепсин и пепсин. Благодаря их использованию колбасу можно будет сделать более питательной и легкоусвояемой. Чтобы завершить проект, ученому потребуется год: в это время пройдут необходимые лабораторные исследования и будет доработан рецепт.

В пресс-службе университета отмечают, что разработку можно назвать уникальной, так как до этого никто не применял ферменты в мясоперерабатывающей промышленности.