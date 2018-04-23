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Секретный космический аппарат США нашли на орбите
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Секретный космический аппарат США нашли на орбите 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению астрономов, американский аппарат был выведен на орбиту для того, чтобы изучать влияние космических условий на электронные системы и приборы. Другие подробности находки не уточняются.
В сентябре прошлого года военные ВВС США отправили в космос секретный военный аппарат X-37B. Он был установлен на борт ракеты-носителя Falcon 9. При этом, в общедоступном списке TLE, который отображает элементы орбиты, параметры секретного американского аппарата опубликованы не были.
Открытие удалось сделать астроному из Нидерландов Сизу Бассе. Он обнаружил американский аппарат 11 апреля, причем сделал это в процессе наблюдения за космическими спутниками в качестве хобби, сообщил портал Satobs.org.
По словам Бассы, Х-37В ему удалось заметить на высоте почти 355 километров при наклоне орбиты в 54,5 градуса.
По мнению астрономов, американский аппарат был выведен на орбиту для того, чтобы изучать влияние космических условий на электронные системы и приборы. Другие подробности находки не уточняются.
В настоящее время неизвестно, до какого времени пробудет Х-37В на орбите Земли.
Новую экзопланету около звезды в созвездии Большая Медведица открыли российские астрономы. Открытие произошло благодаря использованию уникального российского программного обеспечения, которое математически обрабатывало большие массивы данных при изучении небесной сферы.
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