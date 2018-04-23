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Антропологи воссоздали подлинную внешность фельдмаршала Суворова
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Антропологи воссоздали подлинную внешность фельдмаршала Суворова 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ученые доказали, что в действительности полководец выглядел не так, как его изображали на прижизненных портретах.
Ученые воссоздали подлинный облик легендарного полководца Александра Васильевича Суворова. По данным исследований, в действительности фельдмаршал выглядел более мужественным, чем на своих прижизненных изображениях, рассказала руководитель лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН Елизавета Веселовская.
При исследовании антропологи учитывали пропорции лица по бронзовой копии посмертной маски, хранящейся в Государственном мемориальном музее А. В. Суворова, сообщает газета «Известия».
«Портреты Суворова создают образ какого-то сухонького человечка, старичка, который совершенно не вяжется с теми подвигами, что он совершал… В результате изучения посмертной маски Суворова, мы можем убедительно доказать, что лицо его было мужественным», — сказала Веселовская.
По словам ученых, художники в силу субъективного взгляда искажали облик Суворова. Не исключено, что они попадали под влияния взглядов самого полководца. Современникам было известно, что Суворов ненавидел зеркала и свой облик (по сравнению с античными воителями он казался ему совершенно не героическим).
По результатам исследований ученые пришли к выводу, что на многих портретах у Суворова занижена высота нижней челюсти. На самом деле у него была крупная, широкая и высокая нижняя челюсть, и лоб с хорошо развитым надбровьем.
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