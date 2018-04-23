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Британские ученые: холодильник медленно убивает человека
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Британские ученые: холодильник медленно убивает человека 

Свободная пресса 58 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Ученые из Великобритании доказали, что домашние холодильники приводят к смерти. С таким заявлением после проведенных исследований выступили эксперты из BBC One's Rip Off Britain. 46 домашних холодильников в течение недели были изучены ими на предмет соблюдения температурного режима. Выяснилось, что в 90% случаев отметка на термометре показывала выше +5 градусов.
Кроме того, руководитель эксперимента Эллен Эванс из Кардиффского университета попробовала вырастить в холодильниках продукты с бактериями листерии. Уже при 7,5 градусов их количество увеличилось в тысячи раз за неделю.
«Данные бактерии имеют схожие симптомы с гриппом, однако они могут привести к пищевому отравлению, или же летальному исходу. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, онкологией, беременные женщины, дети и пожилые люди», — цитирует мнение Эллен Эванс Vladtime.
Уточняется, что бактерия гибнет при термической обработке продуктов, но ученые все-таки советуют положить в холодильник простой термометр и следить за температурой.
Ранее «Свободная пресса» перечисляла продукты, которые запрещено есть перед свиданием. Они могут снизить либидо и «убить» любовное настроение. Итак, в «опасный» список попали: лакрица, сыр, фасоль, шоколад, хотдоги, мята, картошка фри, красное мясо, брокколи, энергетические напитки.
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